Ексклюзив
10:05 • 5860 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 10851 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 12956 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 17751 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 27033 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 26277 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 81500 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 104838 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 147876 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152392 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
10 років за смертельну ДТП: апеляційний суд підтвердив вирок водієві, який збив 5-річного хлопчика

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Апеляційний суд Вінницької області підтвердив вирок водієві, який напідпитку збив 5-річного хлопчика. Засудженого позбавили волі на 10 років та права керувати транспортом на аналогічний термін.

10 років за смертельну ДТП: апеляційний суд підтвердив вирок водієві, який збив 5-річного хлопчика

Апеляційний суд Вінницької області підтвердив вирок водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП із 5-річним пішоходом у Вінниці. Ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури забезпечили максимальне покарання – 10 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий термін. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За матеріалами справи, чоловік на автомобілі збив малолітнього хлопчика, який разом із батьками переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу на вулиці Пирогова. Після наїзду водій залишив місце пригоди, а дитина померла в лікарні від отриманих травм.

У Чернівцях водій збив неповнолітнього на самокаті, який перетинав пішохідний перехід10.07.24, 16:49 • 13022 перегляди

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурорів про обґрунтованість і суворість покарання, яке було призначене судом першої інстанції. Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо

У Вінниці 39-річний водій на шаленій швидкості збив 5-річного хлопчика, коли той із батьком переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Вінниця