10 років за смертельну ДТП: апеляційний суд підтвердив вирок водієві, який збив 5-річного хлопчика
Апеляційний суд Вінницької області підтвердив вирок водієві, який напідпитку збив 5-річного хлопчика. Засудженого позбавили волі на 10 років та права керувати транспортом на аналогічний термін.
Апеляційний суд Вінницької області підтвердив вирок водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП із 5-річним пішоходом у Вінниці. Ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури забезпечили максимальне покарання – 10 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий термін. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
За матеріалами справи, чоловік на автомобілі збив малолітнього хлопчика, який разом із батьками переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу на вулиці Пирогова. Після наїзду водій залишив місце пригоди, а дитина померла в лікарні від отриманих травм.
Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурорів про обґрунтованість і суворість покарання, яке було призначене судом першої інстанції. Вирок набрав законної сили.
У Вінниці 39-річний водій на шаленій швидкості збив 5-річного хлопчика, коли той із батьком переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.