Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
В двух тюрьмах несовершеннолетних длительное время держали в одиночках: Омбудсмен обратился в Минюст

В Украине зафиксированы факты длительного одиночного содержания несовершеннолетних в государственных учреждениях исполнения наказаний № 12 (Ивано-Франковск) и № 1 (Винница). Это грубое нарушение, которое может непоправимо вредить психическому и физическому здоровью детей.

В двух тюрьмах несовершеннолетних длительное время держали в одиночках: Омбудсмен обратился в Минюст

Изоляция несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях – это  грубое нарушение. В Украине зафиксированы факты длительного одиночного содержания несовершеннолетних в государственных учреждениях исполнения наказаний № 12 (Ивано-Франковск) и № 1 (Винница).

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН

Подробности

Во время визитов групп национального превентивного механизма в пенитенциарные учреждения сотрудники Офиса Омбудсмана выявили случаи, когда несовершеннолетних содержали в камерах по одному — иногда по несколько месяцев, а иногда почти полгода

- написал Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что международные стандарты четко определяют: одиночное заключение более 22 часов в сутки без контакта с другими людьми допускается только в исключительных случаях и на короткий срок. Длительное или бессрочное одиночное заключение приравнивается к пыткам или жестокому обращению.  

Несмотря на это, во время мониторинга мы зафиксировали факты длительного одиночного содержания несовершеннолетних в государственных учреждениях исполнения наказаний № 12 (Ивано-Франковск) и № 1 (Винница). Информацию об этих нарушениях мы немедленно направляли в Министерство юстиции Украины для реагирования и прекращения такой практики

- сообщил Лубинец. 

Кроме того, он отметил, что Европейский комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) подчеркивает: одиночное содержание детей может непоправимо вредить их психическому и физическому здоровью. 

В 2023 году Комитет рекомендовал Украине не допускать таких условий и, в случае изоляции, обеспечивать детям возможность общения со совершеннолетними заключенными под наблюдением персонала

- отметил Лубинец.

Дополнение

После тяжелых повреждений умер арестант Киевского СИЗО, был обвиняемым из-за смерти другого заключенного сотрудником.

