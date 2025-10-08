В двух тюрьмах несовершеннолетних длительное время держали в одиночках: Омбудсмен обратился в Минюст

Изоляция несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях – это грубое нарушение. В Украине зафиксированы факты длительного одиночного содержания несовершеннолетних в государственных учреждениях исполнения наказаний № 12 (Ивано-Франковск) и № 1 (Винница).

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Во время визитов групп национального превентивного механизма в пенитенциарные учреждения сотрудники Офиса Омбудсмана выявили случаи, когда несовершеннолетних содержали в камерах по одному — иногда по несколько месяцев, а иногда почти полгода

Омбудсман подчеркнул, что международные стандарты четко определяют: одиночное заключение более 22 часов в сутки без контакта с другими людьми допускается только в исключительных случаях и на короткий срок. Длительное или бессрочное одиночное заключение приравнивается к пыткам или жестокому обращению.

Несмотря на это, во время мониторинга мы зафиксировали факты длительного одиночного содержания несовершеннолетних в государственных учреждениях исполнения наказаний № 12 (Ивано-Франковск) и № 1 (Винница). Информацию об этих нарушениях мы немедленно направляли в Министерство юстиции Украины для реагирования и прекращения такой практики