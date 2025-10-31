У Чорнобильському заповіднику фіксують гніздування сірих журавлів: що кажуть екологи
Київ • УНН
Спостереження проводяться на водно-болотних угіддях та в лісових масивах - саме там ці птахи будують гнізда й виховують пташенят.
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику тривають дослідження місць гніздування сірого журавля. Спостереження проводяться на водно-болотних угіддях та в лісових масивах. Про це йдеться у повідомленні заповідника у Facebook, повідомляє УНН.
Під час вивчення місць гніздування журавля сірого дослідники постійно працюють на водно-болотних угіддях, адже саме там ці величні птахи будують гнізда й виховують пташенят.
Інколи трапляються й незвичайні зустрічі журавлів у лісах, коли дорослі птахи водять молодь. Такі моменти фіксують не лише під час польових спостережень, а й за допомогою фотопасток
Там також додали, що "надзвичайна обережність журавлів ускладнює проведення повноцінних обліків - саме тому кожна зустріч із цими птахами є справжньою подією для наших дослідників".
Українські вчені зафіксували раннє повернення горбатих китів у район Антарктичного півострова біля станції "Академік Вернадський". Це найраніша весняна реєстрація горбанів у цьому районі як за спостереженнями українських науковців, так і за даними Happywhale.
Також УНН повідомляв, що вчені і волонтери помітили у Чорнобильській зоні відчуження собак із блакитною шерстю. За попередніми даними, тварини могли потрапити в хімічну речовину.