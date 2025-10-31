В Чернобыльском заповеднике фиксируют гнездование серых журавлей: что говорят экологи
Киев • УНН
Наблюдения проводятся на водно-болотных угодьях и в лесных массивах - именно там эти птицы строят гнезда и воспитывают птенцов.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике продолжаются исследования мест гнездования серого журавля. Наблюдения проводятся на водно-болотных угодьях и в лесных массивах. Об этом говорится в сообщении заповедника в Facebook, сообщает УНН.
Во время изучения мест гнездования журавля серого исследователи постоянно работают на водно-болотных угодьях, ведь именно там эти величественные птицы строят гнезда и воспитывают птенцов.
Иногда случаются и необычные встречи журавлей в лесах, когда взрослые птицы водят молодняк. Такие моменты фиксируют не только во время полевых наблюдений, но и с помощью фотоловушек
Там также добавили, что "чрезвычайная осторожность журавлей усложняет проведение полноценных учетов - именно поэтому каждая встреча с этими птицами является настоящим событием для наших исследователей".
