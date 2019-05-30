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У Boeing заявили, що поставки 737 MAX будуть утруднені навіть після його сертифікації

У Boeing заявили, що поставки 737 MAX будуть утруднені навіть після його сертифікації

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Американський авіаконцерн Boeing буде зазнавати труднощів з поставками своїх літаків 737 MAX навіть після того, як авіарегулятори сертифікують обладнання цієї моделі лайнера, польоти якої були перервані після авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії. Про це заявив в середу глава Boeing Денніс Меленберг на заході для інвесторів в Нью-Йорку. Його слова наводить газета The Wall Street Journal, передає УНН.

"Нам доведеться підганяти наші плани", - сказав він. За даними видання, зміни в строках поставок літаків будуть викликані тим, що багато покупців 737 MAX розраховували отримати лайнери до початку літнього сезону, який, як очікується, буде наближатися до кінця на той момент, коли авіарегулятори дозволять польоти цієї моделі. У зв'язку з цим клієнти авіаконцерну не бачать необхідності в тому, щоб літаки були передані в їх користування якомога швидше, і готові перенести їх поставки на більш пізній термін. Інші ж покупці, за словами глави Boeing, навпаки, розраховують отримати лайнери раніше наміченого терміну.

Раніше в середу директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Олександр де Жунак заявив в Сеулі, що відновлення польотів Boeing 737 MAX може відбутися не раніше серпня.

"Ми не очікуємо відновлення експлуатації раніше ніж через 10-12 тижнів, - привела телекомпанія CNBC його думку. - Однак рішення цього питання не в наших руках, а в компетенції регулюючих органів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Boeing визнали наявність помилки в бортовій електроніці лайнера 737 Max

Нагадаємо, згідно з рішенням Федерального авіаційного управління (ФАУ) США польоти Boeing 737 MAX на території США припинені у зв’язку з авіакатастрофою, що сталася 10 березня в Ефіопії, в результаті якої загинули 157 осіб. Рейс виконувався з Аддіс-Абеби до Найробі. Boeing 737 MAX 8 впав приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці (в районі міста Бішофту). Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.

У жовтні 2018 року літак цього ж типу авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав в море Яванця через 13 хвилин після вильоту. На борту знаходилися 189 осіб (вісім членів екіпажу і 181 пасажир), всі вони загинули. Згідно з даними, отриманими з бортового самописця, в роботі приладів лайнера було зафіксовано кілька збоїв.

У четвер, 16 травня, компанія Boeing заявила, що провела оновлення програмного забезпечення для лайнерів типу 737 Max і провела 207 випробувальних польотів на порушених літаках загальною тривалістю 360 годин.

Однак для того щоб лайнери Boeing 737 Max знову могли комерційно експлуатуватися, внесені в програмне забезпечення зміни повинні бути схвалені Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

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