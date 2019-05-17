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Компанія Boeing завершила оновлення програмного забезпечення для літаків 737 MAX

Компанія Boeing завершила оновлення програмного забезпечення для літаків 737 MAX

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. В американській аерокосмічній компанії Boeing заявили про завершення повного оновлення програмного забезпечення літаків моделі 737 МАХ. Компанія переконує у безпечності своїх літаків. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідну заяву, розміщену на офіційному сайті компанії.

“Boeing успішно завершив розробку оновленого програмного забезпечення для 737 МАХ, провівши також тестування на симуляторі та інженерний випробувальний політ. На даний момент, співробітники компанії налітали більше ніж 360 годин і здійснили 207 польотів на 737 МАХ з оновленим програмним забезпеченням MCAS”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Boeing повідомили, що додаткова інформація вже була направлена до Федерального управління цивільної авіації США з повним звітом щодо результатів досліджень. Як тільки запит розглянуть — компанія обіцяє співпрацювати з адміністрацією задля призначення дати випробувального польоту та подачі повної документації для сертифікації польотів.

“Безпека це наш чіткий пріоритет, тому ми провели всі випробувальні інженерні польоти для оновлення програмного забезпечення та готуємося до фінального сертифікаційного польоту”, — повідомив голова компанії, президент і виконавчий директор Денніс Муйленбург.

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На його думку, в компанії переконані, що з оновленим програмним забезпеченням 737 МАХ буде “одним з найбезпечніших літаків у світі”.

“Катастрофи, які сталися, лише посилили нашу відданість цінностям безпеки, якості та чесності, оскільки ми знаємо, що від нашої роботи залежать життя”, — підсумував він.

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Нагадаємо, представники Boeing в березні заявили про тимчасове припинення поставок літаків 737 MAX, а пізніше — про скорочення з середини квітня обсягів виробництва лайнерів цієї моделі.

На такі заходи в компанії пішли після того, як Федеральне авіаційне управління США розпорядився призупинити польоти Boeing 737 MAX в американському повітряному просторі. Меленберг на початку квітня визнав, що на двох літаках серії 737 MAX стався збій в роботі MCAS перед тим, як вони розбилися.

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Нагадаємо, згідно з рішенням Федерального авіаційного управління (ФАУ) США польоти Boeing 737 MAX на території США припинені у зв’язку з авіакатастрофою, що сталася 10 березня в Ефіопії, в результаті якої загинули 157 осіб. Рейс виконувався з Аддіс-Абеби до Найробі. Boeing 737 MAX 8 впав приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці (в районі міста Бішофту). Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.

У жовтні 2018 року літак цього ж типу авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав в море Яванця через 13 хвилин після вильоту. На борту знаходилися 189 осіб (вісім членів екіпажу і 181 пасажир), всі вони загинули. Згідно з даними, отриманими з бортового самописця, в роботі приладів лайнера було зафіксовано кілька збоїв.

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