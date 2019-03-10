В Ефіопії розбився літак з 149 пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Літак Ефіопських авіаліній, що летів в Найробі, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і вісім членів екіпажу, розбився. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Цю інформацію виданню підтвердив представник авіакомпанії. Відзначається, що літак зазнав аварії близько 9 години ранку.
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Нагадаємо, в результаті падіння літака в Колумбії загинули 12 осіб. Катастрофа сталася в центральному департаменті Цель. Перебуваючи в районі населеного пункту Сан-Мартін, пілот повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію на борту і спробував здійснити аварійну посадку, яка закінчилася невдало.