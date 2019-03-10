В Эфиопии разбился самолет с 149 пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Летевший в Найроби самолет Эфиопских авиалиний, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, потерпел крушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Эту информацию изданию подтвердил представитель авиакомпании. Отмечается, что самолет потерпел крушение около 9 часов утра.
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Напомним, в результате падения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Катастрофа произошла в центральном департаменте Цель. Находясь в районе населенного пункта Сан-Мартин, пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту и попытался совершить аварийную посадку, которая закончилась неудачно.