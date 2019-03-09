В результате падения самолета в Колумбии погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. По меньшей мере 12 человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в субботу в центральной части Колумбии. Об этом сообщило агентство Karakol Times, передает УНН.
По данным издания, катастрофа произошла в центральном департаменте Цель. Самолет Douglas DC-3 ("Дуглас Ди-Си-3"), принадлежавший компании Laser ("Ласер"), следовавший из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в город Вильявисенсио. Находясь в районе населенного пункта Сан-Мартин, пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту и попытался совершить аварийную посадку, которая закончилась неудачно.
По предварительным данным, на борту находились 12 человек, все они погибли.
Спасатели уже прибыли на место аварии. Неизвестно, что стало причиной падения самолета. Начато расследование.
Как сообщал УНН, во Флориде пять человек погибли при крушении самолета.