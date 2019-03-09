У Флориді п'ятеро людей загинули під час аварії літака
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. П'ятеро людей загинули в результаті аварії легкого двомоторного літака Piper PA-23-250 в штаті Флорида. Про це в п'ятницю повідомила газета The Miami Herald з посиланням на офіс шерифа округу Палм-Біч, передає УНН.
За даними газети, літак, що вилетів з міжнародного аеропорту Тампа, впав в озеро в п'ятницю вдень.
The Miami Herald відзначає, що Федеральне управління цивільної авіації США і Національна рада з безпеки на транспорті проведуть розслідування причин аварії.
Як повідомляв УНН, на північному заході Індії розбився винищувач Військово-повітряних сил МіГ-21.