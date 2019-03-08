В Індії розбився винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На північному заході Індії розбився винищувач Військово-повітряних сил МіГ-21. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони країни.
“Сьогодні після обіду розбився МіГ-21 після того, як піднявся з Налу. Пілот встиг катапультуватися”, - сказано у повідомлені.
За попередніми даними інцидент міг статися через зіткнення з птахом.
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Розпочато розслідування.
Як повідомляв УНН, рятувальники змогли виявити двох льотчиків, які перебували на борту багатоцільового бойового літака F-2 Сил самооборони Японії, який в середу зник з радарів біля берегів західної префектури Ямагуті.