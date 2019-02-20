Знайдені пілоти, що впали на японському винищувачі F-2

За його відомостями, обидва льотчики знаходяться в свідомості. Пошуки літака, який, імовірно, впав в Японське море, на даний момент тривають.

Нагадаємо, винищувач-бомбардувальник пропав з екранів радарів через деякий час після вильоту з бази Цуїкі в префектурі Фукуока.

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Літак F-2 був створений в кінці 1990-х років японською компанією Mitsubishi Heavy Industries спільно з Lockheed Martin на базі F-16. На озброєння Сил самооборони Японії його початку поставляти з 2000 року.

Як повідомляв УНН, реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили 8 російських бойових літаків над побереж’ем Японії.