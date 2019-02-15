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Японські винищувачі перехопили 8 бойових літаків РФ над узбережжям Японії

Японські винищувачі перехопили 8 бойових літаків РФ над узбережжям Японії

Київ • УНН

 • 12714 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили 8 російських бойових літаків над побереж'ем Японії. Про це повідомляє УНН з посиланням на службу моніторингу військового повітряного руху.

"Реактивні винищувачі Сил самооборони Японії були підняті в повітря і перехопили 4 бомбардувальники ВПС Росії Ту-95 і 4 винищувачі Су-35 над східним і західним узбережжям Японії", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за інформацією російських ЗМІ, російські бомбардувальники здійснювали над Японським морем навчальний політ. Повідомляється, що японські винищувачі супроводжували бомбардувальники РФ протягом частини їх більш ніж 15-годинного польоту, який також проходив над Охотским морем і східними частинами Тихого океану.

Як повідомляв УНН, раніше російський винищувач Су-27 перехопив американський літак-розвідник P-8A Poseidon над Балтійським морем.

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