Японські винищувачі перехопили 8 бойових літаків РФ над узбережжям Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили 8 російських бойових літаків над побереж'ем Японії. Про це повідомляє УНН з посиланням на службу моніторингу військового повітряного руху.
"Реактивні винищувачі Сил самооборони Японії були підняті в повітря і перехопили 4 бомбардувальники ВПС Росії Ту-95 і 4 винищувачі Су-35 над східним і західним узбережжям Японії", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, за інформацією російських ЗМІ, російські бомбардувальники здійснювали над Японським морем навчальний політ. Повідомляється, що японські винищувачі супроводжували бомбардувальники РФ протягом частини їх більш ніж 15-годинного польоту, який також проходив над Охотским морем і східними частинами Тихого океану.
Як повідомляв УНН, раніше російський винищувач Су-27 перехопив американський літак-розвідник P-8A Poseidon над Балтійським морем.