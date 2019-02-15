Японские истребители перехватили 8 боевых самолётов РФ над побережьем Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолётов над побережъем Японии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на службу мониторинга военного воздушного движения.
"Реактивные истребители Сил самообороны Японии были подняты в воздух и перехватили 4 бомбардировщика ВВС России Ту-95 и 4 истребителя Су-35 над восточным и западным побережьем Японии", - говорится в сообщении.
Отметим, по информации российских СМИ, российские бомбардировщики совершали над Японским морем учебный полет. Сообщается, что японские истребители сопровождали бомбардировщики РФ на протяжении части их более чем 15-часового полета, который также проходил над Охотским морем и восточными частями Тихого океана.
Как сообщал УНН, ранее российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем.