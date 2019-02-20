Найдены летчики, упавшие на японском истребителе F-2
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Спасатели смогли обнаружить двух летчиков, находившихся на борту многоцелевого боевого самолета F-2 Сил самообороны Японии, в среду пропал с радаров у берегов западной префектуры Ямагути. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает УНН.
По его сведениям, оба летчика находятся в сознании. Поиски самолета, который, предположительно, упал в Японское море, на данный момент продолжаются.
Напомним, истребитель-бомбардировщик пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока.
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Самолет F-2 был создан в конце 1990-х годов японской компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin на базе F-16. На вооружение Сил самообороны Японии его начала поставлять с 2000 года.
Как сообщал УНН, реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережьем Японии.