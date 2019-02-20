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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 47093 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125846 просмотра

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7 марта, 15:45 • 127982 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141374 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145249 просмотра

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Найдены летчики, упавшие на японском истребителе F-2

Найдены летчики, упавшие на японском истребителе F-2

Киев  •  УНН

 • 7349 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Спасатели смогли обнаружить двух летчиков, находившихся на борту многоцелевого боевого самолета F-2 Сил самообороны Японии, в среду пропал с радаров у берегов западной префектуры Ямагути. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

По его сведениям, оба летчика находятся в сознании. Поиски самолета, который, предположительно, упал в Японское море, на данный момент продолжаются.

Напомним, истребитель-бомбардировщик пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока.

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Самолет F-2 был создан в конце 1990-х годов японской компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin на базе F-16. На вооружение Сил самообороны Японии его начала поставлять с 2000 года.

Как сообщал УНН, реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережьем Японии.

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