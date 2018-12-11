Японія припинила пошуки в районі зіткнення двох літаків США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Японія прийняла рішення припинити пошукову операцію в районі зіткнення американського винищувача-бомбардувальника McDonnell Douglas F/A-18 Hornet й військово-транспортного літака-заправника KC-130 біля берегів японського острова Сікоку, яке трапилося 6 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство оборони Японії.
"У зв'язку із запитом від п'ятого регіонального штабу берегової охорони Японії операція з пошуку припинена", - йдеться в заяві.
З боку Японії в операції брали участь понад 30 літаків і гелікоптерів, а також 11 кораблів і катерів.
Як повідомляв УНН, обидва літаки були приписані до авіабази морської піхоти США Івакуні в японській префектурі Ямагуті. Зіткнення відбулося під час дозаправки. На борту обох літаків в той момент знаходилися семеро людей.
Двох членів екіпажу вдалося виявити в день зіткнення. Пізніше один з них помер.