Два літаки ВМС США зазнали аварії біля берегів Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Корпус морської піхоти ЗС США підтвердив в середу факт катастрофи американського винищувача-бомбардувальника McDonnell Douglas F/A-18 Hornet і військово-транспортного літака-заправника C/KC-130 поблизу берегів Японії. Інформація про інцидент була розміщена в Twitter, повідомляє УНН.
“Пошуково-рятувальні операції тривають в зв’язку з катастрофою KC-130 і F/A-18 біля узбережжя Японії, яка сталася в районі 2:00 (19:00 за Києвом) 6 грудня. Ведеться розслідування обставин катастрофи”, — наголошується в повідомленні. Інших деталей на наводиться.
Раніше телеканал NHK повідомив, що на борту літаків знаходилося сім чоловік. У рятувальній операції беруть участь американські та японські військовослужбовці. За даними телеканалу, одного пілота на даний момент вдалося врятувати. Обидва літаки приписані до авіабази морської піхоти США Івакуні в японській префектурі Ямагуті; зіткнення могло статися під час дозаправки.
Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.
The circumstances of the mishap are currently under investigation.
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