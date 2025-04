Два літаки ВМС США зазнали аварії біля берегів Японії

“Пошуково-рятувальні операції тривають в зв’язку з катастрофою KC-130 і F/A-18 біля узбережжя Японії, яка сталася в районі 2:00 (19:00 за Києвом) 6 грудня. Ведеться розслідування обставин катастрофи”, — наголошується в повідомленні. Інших деталей на наводиться.

Раніше телеканал NHK повідомив, що на борту літаків знаходилося сім чоловік. У рятувальній операції беруть участь американські та японські військовослужбовці. За даними телеканалу, одного пілота на даний момент вдалося врятувати. Обидва літаки приписані до авіабази морської піхоти США Івакуні в японській префектурі Ямагуті; зіткнення могло статися під час дозаправки.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



Media can contact @IIIMEF at [email protected].

— U.S. Marines (@USMC) 5 грудня 2018 р.