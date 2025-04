Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

“Поисково-спасательные операции продолжаются в связи с катастрофой KC-130 и F/A-18 у побережья Японии, произошедшей в районе 02:00 (19:00 по Киеву) 6 декабря. Ведется расследование обстоятельств катастрофы”, — отмечается в сообщении. Других деталей на приводится.

Ранее телеканал NHK сообщил, что на борту самолетов находилось семь человек. В спасательной операции принимают участие американские и японские военнослужащие. По данным телеканала, одного пилота на данный момент удалось спасти. Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути; столкновение могло произойти во время дозаправки.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



Media can contact @IIIMEF at [email protected].

— U.S. Marines (@USMC) 5 грудня 2018 р.