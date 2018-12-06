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Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Корпус морской пехоты ВС США подтвердил в среду факт катастрофы американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика C/KC-130 близ берегов Японии. Информация об инциденте была размещена в Twitter, сообщает УНН.

Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

“Поисково-спасательные операции продолжаются в связи с катастрофой KC-130 и F/A-18 у побережья Японии, произошедшей в районе 02:00 (19:00 по Киеву) 6 декабря. Ведется расследование обстоятельств катастрофы”, — отмечается в сообщении. Других деталей на приводится.

Ранее телеканал NHK сообщил, что на борту самолетов находилось семь человек. В спасательной операции принимают участие американские и японские военнослужащие. По данным телеканала, одного пилота на данный момент удалось спасти. Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути; столкновение могло произойти во время дозаправки.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.

The circumstances of the mishap are currently under investigation.

Media can contact @IIIMEF at [email protected].

— U.S. Marines (@USMC) 5 грудня 2018 р.

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