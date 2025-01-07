Омбудсман отреагировал на видео со Львова, где якобы работники ТЦК избили мужчину

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео со Львова, где вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Он отметил, что его представитель уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, передает УНН.

Сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой Представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также сообщит Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы», - написал Лубинец.

Он отметил, что если нарушения прав человека подтвердят, он потребует надлежащей реакции и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

По состоянию на 19:14 на странице Львовского областного ТЦК и СП в Facebook нет никакой реакции относительно данного видео.

Контекст

Местные Telegram-каналы сообщали, что на улице Малоголосковской во Львове произошло задержание человека, вероятно, полицией и военными.

На видео видно, как избивают человека, запихивая его в бус.