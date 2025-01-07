Омбудсман відреагував на відео зі Львова, де нібито працівники ТЦК побили чоловіка
Київ • УНН
Дмитро Лубінець ініціював перевірку відео, де працівники ТЦК нібито побили чоловіка у Львові. Представник омбудсмана направив звернення до відповідних органів для розслідування інциденту.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео зі Львова, де ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Він зазначив, що його представник вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, передає УНН.
Сьогодні у мережі шириться відео зі Львівщини, що, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Мій Представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань (ДБР) у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили",
Він наголосив, що якщо порушення прав людини підтвердять, він вимагатиме належної реакції та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України.
Станом на 19:14 на сторінці Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook немає ніякої реакції щодо даного відео.
Контекст
Місцеві Telegram-канали повідомляли, що на вулиці Малоголосківській у Львові відбулося затримання людини, ймовірно, поліцією та військовими.
На відео видно, як бʼють людину, запихаючи її до буса.