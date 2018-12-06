ЗМІ: в районі зіткнення двох військових літаків США знайшли ще одного військового
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Ще один військовослужбовець США виявлений в районі зіткнення винищувача-бомбардувальника McDonnell Douglas F/A-18 Hornet і військово-транспортного літака-заправника KC-130 біля берегів японського острова Сікоку. Про це повідомив у четвер телеканал NHK, інформує УНН.
Про його стан інформації не наводиться. Раніше Корпус морської піхоти ЗС США заявив, що один з семи членів екіпажу двох літаків був врятований. Пошуки решти тривають.
Японія направила на пошуки шість кораблів берегової охорони і один літак.
Обидва літаки приписані до авіабази морської піхоти США Івакуні в японській префектурі Ямагуті. Зіткнення могло статися під час дозаправки.