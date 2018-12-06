Японія направила шість кораблів в район зіткнення військових літаків США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Берегова охорона Японії направила шість патрульних кораблів до місця зіткнення американського винищувача-бомбардувальника McDonnell Douglas F/A-18 Hornet і військово-транспортного літака-заправника KC-130 біля берегів острова Сікоку. Про це повідомило агентство Kyodo та видання The Japan Times, інформує УНН.
Також з боку Японії в пошуково-рятувальній операції бере участь один літак. Як зазначив на прес-конференції в Токіо заступник генерального секретаря японського кабінету міністрів Ясутосі Нісімура, на даний момент ніякої шкоди риболовецьким суднам, які могли перебувати в районі падіння літаків, не зафіксовано.
Раніше Корпус морської піхоти ЗС США повідомив, що один з семи членів екіпажу двох літаків був врятований. Пошуки решти шести тривають.
Обидва літаки приписані до авіабази морської піхоти США Івакуні в префектурі Ямагуті. Зіткнення могло статися під час дозаправки.