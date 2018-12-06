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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Япония направила шесть кораблей в район столкновения военных самолетов США

Киев • УНН

 • 11133 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Береговая охрана Японии направила шесть патрульных кораблей к месту столкновения американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов острова Сикоку. Об этом сообщило агентство Kyodo и издание The Japan Times, передает УНН.

Япония направила шесть кораблей в район столкновения военных самолетов США

Также со стороны Японии в поисково-спасательной операции принимает участие один самолет. Как отметил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ясутоси Нисимура, на данный момент никакого ущерба рыболовецким судам, которые могли находиться в районе падения самолетов, не зафиксировано.

Ранее Корпус морской пехоты ВС США сообщил, что один из семи членов экипажа двух самолетов был спасен. Поиски остальных шести продолжаются.

Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути. Столкновение могло произойти во время дозаправки.

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