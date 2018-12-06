США підтвердили порятунок одного військовослужбовця після зіткнення літаків у берегів Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Одна людина була врятована в результаті пошуково-рятувальної операції після катастрофи американського винищувача-бомбардувальника McDonnell Douglas F/A-18 Hornet і військово-транспортного літака-заправника KC-130 поблизу берегів Японії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
“Корпус морської піхоти США підтверджує, що один військовослужбовець проходить медичне обстеження на авіабазі морської піхоти США Івакуні після катастрофи. В даний час триває пошук решти шести членів екіпажів літаків”, — відзначили там. Військові США також подякували представникам Сил самооборони Японії за оперативно розпочату пошуково-рятувальну операцію. Причини катастрофи поки не називаються.
Нагадуємо, раніше телеканал NHK повідомив, що на борту літаків знаходилося сім чоловік, за його інформацією, одна людина — пілот — був врятований. В даний час в рятувальній операції беруть участь американські та японські військовослужбовці. Обидва літаки приписані до авіабази морської піхоти США Івакуні в японській префектурі Ямагуті; зіткнення могло статися під час дозаправки.
Як повідомляв УНН, два літаки ВМС США зазнали аварії біля берегів Японії.