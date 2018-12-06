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США подтвердили спасение одного военнослужащего после столкновения самолетов у берегов Японии

Киев • УНН

 • 12514 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Один человек был спасен в результате поисково-спасательной операции после катастрофы американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов Японии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

США подтвердили спасение одного военнослужащего после столкновения самолетов у берегов Японии

“Корпус морской пехоты США подтверждает, что один военнослужащий проходит медицинское обследование на авиабазе морской пехоты США Ивакуни после катастрофы. В настоящее время продолжается поиск оставшихся шести членов экипажей самолетов”, — отметили там. Военные США также поблагодарили представителей Сил самообороны Японии за оперативно начатую поисково-спасательную операцию. Причины катастрофы пока не называются.

Напоминаем, ранее телеканал NHK сообщил, что на борту самолетов находилось семь человек, по его информации, один человек — пилот — был спасен. В настоящее время в спасательной операции принимают участие американские и японские военнослужащие. Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути; столкновение могло произойти во время дозаправки.

Как сообщал УНН, два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии.

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