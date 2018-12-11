Япония прекратила поиски в районе столкновения двух самолетов США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Япония приняла решение прекратить поисковую операцию в районе столкновения американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку, которое произошло 6 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Японии.
“В связи с запросом от пятого регионального штаба береговой охраны Японии операция по поиску приостановлена”, — говорится в заявлении.
Со стороны Японии в операции принимали участие более 30 самолетов и вертолетов, а также 11 кораблей и катеров.
Как сообщал УНН, оба самолета были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Столкновение произошло во время дозаправки. На борту обоих самолетов в тот момент находились семь человек.
Два члена экипажа удалось обнаружить в день столкновения. Позже один из них скончался.