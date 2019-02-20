Японський винищувач-бомбардувальник F-2 пропав з радарів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Багатоцільовий бойовий літак F-2 Сил самооборони Японії пропав в середу з радарів над Японським морем в районі західної префектури Ямагуті. Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.
За відомостями видання, винищувач-бомбардувальник вилетів з бази Цуїкі (префектура Фукуока) для виконання тренувального польоту. На його борту знаходилися дві людини.
Літак F-2 був створений в кінці 1990-х років японською компанією Mitsubishi Heavy Industries спільно з Lockheed Martin на базі F-16. На озброєння Сил самооборони Японії його почали поставляти з 2000 року.
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Як повідомляв УНН, реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили 8 російських бойових літаків над побереж'ем Японії.