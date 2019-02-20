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Японський винищувач-бомбардувальник F-2 пропав з радарів

Японський винищувач-бомбардувальник F-2 пропав з радарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Багатоцільовий бойовий літак F-2 Сил самооборони Японії пропав в середу з радарів над Японським морем в районі західної префектури Ямагуті. Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.

За відомостями видання, винищувач-бомбардувальник вилетів з бази Цуїкі (префектура Фукуока) для виконання тренувального польоту. На його борту знаходилися дві людини.

Літак F-2 був створений в кінці 1990-х років японською компанією Mitsubishi Heavy Industries спільно з Lockheed Martin на базі F-16. На озброєння Сил самооборони Японії його почали поставляти з 2000 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японія припинила пошуки в районі зіткнення двох літаків США

Як повідомляв УНН, реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили 8 російських бойових літаків над побереж'ем Японії.

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