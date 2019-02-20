Японский истребитель-бомбардировщик F-2 пропал с радаров

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61864 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82503 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130567 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130386 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129805 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125050 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160859 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117830 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141429 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145283 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Японский истребитель-бомбардировщик F-2 пропал с радаров

Японский истребитель-бомбардировщик F-2 пропал с радаров

Киев  •  УНН

 • 15311 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Многоцелевой боевой самолет F-2 Сил самообороны Японии пропал в среду с радаров над Японским морем в районе западной префектуры Ямагути. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

По сведениям издания, истребитель-бомбардировщик вылетел с базы Цуики (префектура Фукуока) для выполнения тренировочного полета. На его борту находились два человека.

Самолет F-2 был создан в конце 1990-х годов японской компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin на базе F-16. На вооружение Сил самообороны Японии его начали поставлять с 2000 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония прекратила поиски в районе столкновения двух самолетов США

Как сообщал УНН, реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережьем Японии.

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