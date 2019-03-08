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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 13910 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121331 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В Индии разбился истребитель

В Индии разбился истребитель

Киев  •  УНН

 • 18739 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. На северо-западе Индии разбился истребитель Военно-воздушных сил МиГ-21. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

"Сегодня после обеда разбился МиГ-21 после того, как поднялся с Налу. Пилот успел катапультироваться", - сказано в сообщении. 

По предварительным данным инцидент мог произойти из-за столкновения с птицей.

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Начато расследование.

Как сообщал УНН, спасатели смогли обнаружить двух летчиков, находившихся на борту многоцелевого боевого самолета F-2 Сил самообороны Японии, который в среду пропал с радаров у берегов западной префектуры Ямагути.

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