В Индии разбился истребитель
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На северо-западе Индии разбился истребитель Военно-воздушных сил МиГ-21. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.
"Сегодня после обеда разбился МиГ-21 после того, как поднялся с Налу. Пилот успел катапультироваться", - сказано в сообщении.
По предварительным данным инцидент мог произойти из-за столкновения с птицей.
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Начато расследование.
Как сообщал УНН, спасатели смогли обнаружить двух летчиков, находившихся на борту многоцелевого боевого самолета F-2 Сил самообороны Японии, который в среду пропал с радаров у берегов западной префектуры Ямагути.