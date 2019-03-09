Во Флориде пять человек погибли при крушении самолета

По данным газеты, самолет, вылетевший из международного аэропорта Тампа, упал в озеро в пятницу днем.

The Miami Herald отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование причин аварии.

Как сообщал УНН, на северо-западе Индии разбился истребитель Военно-воздушных сил МиГ-21.