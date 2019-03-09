Во Флориде пять человек погибли при крушении самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Пять человек погибли в результате аварии легкого двухмоторного самолета Piper PA-23-250 в штате Флорида. Об этом в пятницу сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на офис шерифа округа Палм-Бич, передает УНН.
По данным газеты, самолет, вылетевший из международного аэропорта Тампа, упал в озеро в пятницу днем.
The Miami Herald отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование причин аварии.
Как сообщал УНН, на северо-западе Индии разбился истребитель Военно-воздушных сил МиГ-21.