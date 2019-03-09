Внаслідок падіння літака у Колумбії загинуло 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Щонайменше 12 людей стали жертвами авіакатастрофи, яка сталася в суботу в центральній частині Колумбії. Про це повідомило агентство Karakol Times, передає УНН.
За даними видання, катастрофа сталася в центральному департаменті Мета. Літак Douglas DC-3 ("Дуглас Ді-Сі-3"), що належав компанії Laser ("Ласер"), виходив з міста Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в місто Вільявісенсіо. Перебуваючи в районі населеного пункту Сан-Мартін, пілот повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію на борту і спробував здійснити аварійну посадку, яка закінчилася невдало.
За попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб, всі вони загинули.
Рятувальники вже прибули на місце аварії. Невідомо, що стало причиною падіння літака. Розпочато розслідування.
Як повідомляв УНН, у Флориді п'ятеро людей загинули під час аварії літака.