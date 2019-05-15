Після першої авіакатастрофи Boeing 737 MAX вирішила не виправляти несправності літака

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Керівництво авіабудівного концерну Boeing відкидало пропозиції доопрацювати систему, збій в роботі якої привів раніше до краху лайнера Boeing 737 MAX 8 в Індонезії, а згодом спровокував авіакатастрофу літака аналогічної моделі в Ефіопії. Про це повідомила газета The New York Times, пише УНН.

За її даними, після аварії 29 жовтня 2018 року в Індонезії Boeing 737 MAX 8 компанії Lion Air пілоти авіакомпанії American Airlines намагалися домогтися від керівництва концерну, щоб воно вжило заходів щодо усунення несправностей в роботі системи MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). За інформацією видання, на закритих зустрічах йшлося навіть про те, щоб тимчасово припинити експлуатацію літаків даної моделі, поки проблема залишається.

При цьому керівники компанії відкинули таку ініціативу, наполягаючи на тому, що, за їхніми очікуваннями, “пілоти зможуть впоратися з проблемами”. “Ніхто ще не довів, що єдиною причиною цього (катастрофи) стала дана функція літака”, — наводить газета слова віце-президента Boeing Майка Сіннетта, нібито сказані ним на нараді 27 листопада 2018 року — майже через місяць після катастрофи в Індонезії.

Варто додати, що Boeing більше року приховувала проблему з оповіщенням про неполадки датчиків на 737 MAX.

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