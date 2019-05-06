Boeing більше року приховувала проблему з оповіщенням про неполадки датчиків на 737 MAX

За їхніми даними, компанія тільки після аварії Boeing 737 MAX в жовтні минулого року частково і ухильно пояснила замовникам і льотчикам суть проблеми. У Boeing стали ділитися її подробицями лише через шість тижнів після катастрофи літака даної серії в Ефіопії. У Федеральному авіаційному управлінні (ФАУ) США стривожені через дану ситуацію, яка не додає довіри до компанії і здатна ускладнити відновлення польотів 737 MAX, пише газета.

Ряд ЗМІ наприкінці квітня виступили з твердженнями, що згадана вище система не була включена в обов’язковому порядку в деяких лайнерах 737 MAX. У Boeing у відповідь на ці публікації заявили, що функція “була стандартною” для літаків 737 MAX, проте не вважалася однією з систем безпеки. У компанії запевнили, що її співробітники не відключали її спеціально. Разом з тим в Boeing визнали, що функція могла не працювати, якщо не була “активована належним чином”.

За даними газети The Wall Street Journal, у Федеральному авіаційному управлінні (ФАУ) США мали намір заборонити в минулому році польоти Boeing 737 MAX через те, що система не працювала на деяких літаках, але пізніше вирішили цього не робити. Видання зазначало, що в результаті несправності датчиків кута атаки могла ввімкнутися система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — “Система поліпшення характеристик маневреності”), збій в роботі якої, імовірно, призвів до аварії як літака Lion Air, так і лайнера Ethiopian Airlines 10 березня цього року.

Як повідомляв УНН, експерти з 9 країн обговорили сертифікацію обладнання Boeing 737 MAX.