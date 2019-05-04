Експерти з 9 країн обговорили сертифікацію обладнання Boeing 737 MAX
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Представники регулюючих органів країн, де експлуатуються літаки Boeing 737 MAX, обговорили процес сертифікації автоматичної системи контролю цього літака, що проводиться Федеральним авіаційним управлінням США (ФАУ). Про це повідомило в п’ятницю ФАУ, зазначивши, що серед учасників обговорення були експерти в галузі безпеки цивільної авіації з дев’яти країн, а також представники ФАУ та Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), передає УНН.
“Членам групи були представлені докладні оцінки і вони брали участь в обговоренні питань, що стосуються розробки, сертифікації, регулювання, правильної експлуатації, підготовки персоналу для літаків Boeing 737 MAX, — наголошується в повідомленні ФАУ. — Протягом наступних кількох місяців члени групи детально вивчать прийнятий в ФАУ порядок сертифікації автоматичної системи контролю за польотом літака. Кожен з учасників групи зможе викласти ФАУ свою думку щодо порядку сертифікації та рекомендації щодо поліпшення цього процесу”.
Головою цієї групи JATR (Joint Authorities Technical Review) став колишній керівник американського Національного управління з безпеки на транспорті Крістофер Харт.
Як відзначило інформаційне агентство Bloomberg, засідання колективу експертів з Австралії, Бразилії, Канади, КНР, Японії, Індонезії, Сінгапуру, ОАЕ і Євросоюзу, які проходили протягом останнього тижня в Сіетлі (штат Вашингтон), — лише один з декількох форумів для обговорення проблем літаків Boeing 737 MAX.
Нагадуємо, Boeing скоротила прибуток на 21% на фоні кризи з 737 MAX.