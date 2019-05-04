Експерти з 9 країн обговорили сертифікацію обладнання Boeing 737 MAX

КИЇВ. 4 травня. УНН. Представники регулюючих органів країн, де експлуатуються літаки Boeing 737 MAX, обговорили процес сертифікації автоматичної системи контролю цього літака, що проводиться Федеральним авіаційним управлінням США (ФАУ). Про це повідомило в п’ятницю ФАУ, зазначивши, що серед учасників обговорення були експерти в галузі безпеки цивільної авіації з дев’яти країн, а також представники ФАУ та Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), передає УНН.