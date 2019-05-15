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После первой авиакатастрофы Boeing 737 MAX решила не исправлять неисправности самолета

Киев  •  УНН

 • 16940 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Руководство авиастроительного концерна Boeing отвергало предложения доработать систему, сбой в работе которой привел ранее к крушению лайнера Boeing 737 MAX 8 в Индонезии, а впоследствии спровоцировал авиакатастрофу самолета аналогичной модели в Эфиопии. Об этом сообщила газета The New York Times, пишет УНН.

По ее данным, после крушения 29 октября 2018 года в Индонезии Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air пилоты авиакомпании American Airlines пытались добиться от руководства концерна, чтобы оно приняло меры по устранению неисправностей в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). По информации издания, на закрытых встречах речь шла даже о том, чтобы временно прекратить эксплуатацию самолетов данной модели, пока неисправность не будет устранена.

При этом управляющие компанией отвергли такую инициативу, настаивая на том, что, по их ожиданиям, “пилоты смогут справиться с проблемами”. “Никто еще не доказал, что единственной причиной этого (крушения) стала данная функция самолета”, — приводит газета слова вице-президента Boeing Майка Синнетта, якобы сказанные им на совещании 27 ноября 2018 года — спустя почти месяц после катастрофы в Индонезии.

Стоит добавить, что Boeing больше года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков на 737 MAX.

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