После первой авиакатастрофы Boeing 737 MAX решила не исправлять неисправности самолета

По ее данным, после крушения 29 октября 2018 года в Индонезии Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air пилоты авиакомпании American Airlines пытались добиться от руководства концерна, чтобы оно приняло меры по устранению неисправностей в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). По информации издания, на закрытых встречах речь шла даже о том, чтобы временно прекратить эксплуатацию самолетов данной модели, пока неисправность не будет устранена.

При этом управляющие компанией отвергли такую инициативу, настаивая на том, что, по их ожиданиям, “пилоты смогут справиться с проблемами”. “Никто еще не доказал, что единственной причиной этого (крушения) стала данная функция самолета”, — приводит газета слова вице-президента Boeing Майка Синнетта, якобы сказанные им на совещании 27 ноября 2018 года — спустя почти месяц после катастрофы в Индонезии.

Стоит добавить, что Boeing больше года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков на 737 MAX.