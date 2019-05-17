Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX

“Boeing успешно завершил разработку обновленного программного обеспечения для 737 МАХ, проведя также тестирование на симуляторе и инженерный испытательный полет. На данный момент, сотрудники компании налетали более 360 часов и совершили 207 полетов на 737 МАХ с обновленным программным обеспечением MCAS”, — говорится в сообщении.

В частности, в Boeing сообщили, что дополнительная информация уже была направлена в Федеральное управление гражданской авиации США с полным отчетом о результатах исследований. Как только запрос рассмотрят — компания обещает сотрудничать с администрацией для назначения даты испытательного полета и подачи полной документации для сертификации полетов.

“Безопасность это наш четкий приоритет, поэтому мы провели все испытательные инженерные полеты для обновления программного обеспечения и готовимся к финальному сертификационного полета”, — сообщил глава компании, президент и исполнительный директор Деннис Муйленбург.

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По его мнению, в компании уверены, что с обновленным программным обеспечением 737 МАХ будет “одним из самых безопасных самолетов в мире”.

“Катастрофы, которые произошли, только усилили нашу приверженность ценностям безопасности, качества и честности, поскольку мы знаем, что от нашей работы зависят жизни”, — подытожил он.

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Напомним, представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позже — о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели.

На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядился приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS перед тем, как они разбились.

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Напомним, согласно решению Федерального авиационного управления (ФАУ) США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с авиакатастрофой, произошедшей 10 марта в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Рейс выполнялся из Аддис-Абебы в Найроби. Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

В октябре 2018 самолет этого же типа авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море Яванское через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным из бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.