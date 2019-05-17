Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В американской аэрокосмической компании Boeing заявили о завершении полного обновления программного обеспечения самолетов модели 737 МАХ. Компания утверждает в безопасности своих самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее заявление, размещенное на официальном сайте компании.
“Boeing успешно завершил разработку обновленного программного обеспечения для 737 МАХ, проведя также тестирование на симуляторе и инженерный испытательный полет. На данный момент, сотрудники компании налетали более 360 часов и совершили 207 полетов на 737 МАХ с обновленным программным обеспечением MCAS”, — говорится в сообщении.
В частности, в Boeing сообщили, что дополнительная информация уже была направлена в Федеральное управление гражданской авиации США с полным отчетом о результатах исследований. Как только запрос рассмотрят — компания обещает сотрудничать с администрацией для назначения даты испытательного полета и подачи полной документации для сертификации полетов.
“Безопасность это наш четкий приоритет, поэтому мы провели все испытательные инженерные полеты для обновления программного обеспечения и готовимся к финальному сертификационного полета”, — сообщил глава компании, президент и исполнительный директор Деннис Муйленбург.
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По его мнению, в компании уверены, что с обновленным программным обеспечением 737 МАХ будет “одним из самых безопасных самолетов в мире”.
“Катастрофы, которые произошли, только усилили нашу приверженность ценностям безопасности, качества и честности, поскольку мы знаем, что от нашей работы зависят жизни”, — подытожил он.
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Напомним, представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позже — о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели.
На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядился приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS перед тем, как они разбились.
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Напомним, согласно решению Федерального авиационного управления (ФАУ) США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с авиакатастрофой, произошедшей 10 марта в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Рейс выполнялся из Аддис-Абебы в Найроби. Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.
В октябре 2018 самолет этого же типа авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море Яванское через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным из бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.