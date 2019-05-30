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В Boeing заявили, что поставки 737 MAX будут затруднены даже после его сертификации

В Boeing заявили, что поставки 737 MAX будут затруднены даже после его сертификации

Киев  •  УНН

 • 8305 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Американский авиаконцерн Boeing будет испытывать трудности с поставками своих самолетов 737 MAX даже после того, как авиарегуляторы сертифицируют оборудования этой модели лайнера, полеты которого были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом заявил в среду глава Boeing Деннис Меленберг на мероприятии для инвесторов в Нью-Йорке. Его слова приводит газета The Wall Street Journal, передает УНН.

“Нам придется подгонять наши планы”, — сказал он. По данным издания, изменения в сроках поставок самолетов будут вызваны тем, что многие покупатели 737 MAX рассчитывали получить лайнеры к началу летнего сезона, который, как ожидается, будет приближаться к концу на тот момент, когда авиарегуляторы позволят полеты этой модели. В связи с этим клиенты авиаконцерна не видят необходимости в том, чтобы самолеты были переданы в их пользование как можно быстрее, и готовы перенести их поставки на более поздний срок. Другие же покупатели, по словам главы Boeing, наоборот, рассчитывают получить лайнеры раньше намеченного срока.

Ранее в среду директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк заявил в Сеуле, что возобновление полетов Boeing 737 MAX может состояться не ранее августа.

“Мы не ожидаем возобновления эксплуатации ранее чем через 10-12 недель, — привела телекомпания CNBC его мнение. — Однако решение этого вопроса не в наших руках, а в компетенции регулирующих органов”.

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Напомним, согласно решению Федерального авиационного управления (ФАУ) США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с авиакатастрофой, произошедшей 10 марта в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Рейс выполнялся из Аддис-Абебы в Найроби. Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

В октябре 2018 года самолет этого же типа авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море Яванское через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным из бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.

В четверг, 16 мая, компания Boeing заявила, что провела обновление программного обеспечения для лайнеров типа 737 Max и провела 207 испытательных полетов на нарушенных самолетах общей продолжительностью 360 часов.

Однако для того чтобы лайнеры Boeing 737 Max снова могли коммерчески эксплуатироваться, внесенные в программное обеспечение изменения должны быть одобрены Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

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