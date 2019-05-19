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В Boeing визнали наявність помилки в бортовій електроніці лайнера 737 Max

В Boeing визнали наявність помилки в бортовій електроніці лайнера 737 Max

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Американський авіабудівний концерн Boeing визнав наявність помилок в бортовому програмному забезпеченні літаків типу Boeing 737 Max. Про це повідомив офіційний представник компанії Boeing інформагентству AFP в суботу, 18 травня. За його словами, в програмне забезпечення MCAS вже були внесені відповідні поправки і його користувачі були про це поінформовані, інформує УНН із посиланням на DW.

У поширеній компанією заяві йдеться, зокрема, що Boeing "забезпечив операторів бортової електроніки додатковою інформацією, щоб гарантувати наявність у них досвіду роботи з симулятором в різних льотних умовах".

Бортове програмне забезпечення MCAS, про який йде мова, використовується, зокрема, для навчання пілотів управлінню новими моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. У результаті аварії двох машин цього типу, що відбулися за останні півроку, загинули в цілому 346 осіб.

Нагадаємо, представники Boeing в березні заявили про тимчасове припинення поставок літаків 737 MAX, а пізніше — про скорочення з середини квітня обсягів виробництва лайнерів цієї моделі.

На такі заходи в компанії пішли після того, як Федеральне авіаційне управління США розпорядився призупинити польоти Boeing 737 MAX в американському повітряному просторі. Меленберг на початку квітня визнав, що на двох літаках серії 737 MAX стався збій в роботі MCAS перед тим, як вони розбилися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після першої авіакатастрофи Boeing 737 MAX вирішила не виправляти несправності літака

Нагадаємо, згідно з рішенням Федерального авіаційного управління (ФАУ) США польоти Boeing 737 MAX на території США припинені у зв’язку з авіакатастрофою, що сталася 10 березня в Ефіопії, в результаті якої загинули 157 осіб. Рейс виконувався з Аддіс-Абеби до Найробі. Boeing 737 MAX 8 впав приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці (в районі міста Бішофту). Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.

У жовтні 2018 року літак цього ж типу авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав в море Яванця через 13 хвилин після вильоту. На борту знаходилися 189 осіб (вісім членів екіпажу і 181 пасажир), всі вони загинули. Згідно з даними, отриманими з бортового самописця, в роботі приладів лайнера було зафіксовано кілька збоїв.

У четвер, 16 травня, компанія Boeing заявила, що провела оновлення програмного забезпечення для лайнерів типу 737 Max і провела 207 випробувальних польотів на порушених літаках загальною тривалістю 360 годин.

Однак для того щоб лайнери Boeing 737 Max знову могли комерційно експлуатуватися, внесені в програмне забезпечення зміни повинні бути схвалені Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

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