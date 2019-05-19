В Boeing признали наличие ошибки в бортовой электронике лайнера 737 Max

В распространенном компанией заявлении говорится, в частности, что Boeing "обеспечил операторов бортовой электроники дополнительной информацией, чтобы гарантировать наличие у них опыта работы с симулятором в различных летных условиях".

Бортовое программное обеспечение MCAS, о котором идет речь, используется, в частности, для обучения пилотов управлению новыми моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. В результате аварии двух машин этого типа, произошедшие за последние полгода, погибли в общей сложности 346 человек.

Напомним, представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позже - о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели.

На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядился приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS перед тем, как они разбились.

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Напомним, согласно решению Федерального авиационного управления (ФАУ) США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с авиакатастрофой, произошедшей 10 марта в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Рейс выполнялся из Аддис-Абебы в Найроби. Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

В октябре 2018 года самолет этого же типа авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море Яванское через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным из бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.

В четверг, 16 мая, компания Boeing заявила, что провела обновление программного обеспечения для лайнеров типа 737 Max и провела 207 испытательных полетов на нарушенных самолетах общей продолжительностью 360 часов.

Однако для того чтобы лайнеры Boeing 737 Max снова могли коммерчески эксплуатироваться, внесенные в программное обеспечение изменения должны быть одобрены Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).