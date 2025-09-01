У білорусі стартували навчання одкб: планують застосувати ядерну зброю

На території республіки білорусь розпочались військові навчання організації договору про колективну безпеку із залученням планування застосування ядерної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

У даних навчаннях беруть участь понад 2000 російських, білоруських, казахських, киргизьких і таджицьких військових. Також залучено 450 одиниць озброєння і техніки, зокрема дев’ять літаків і гвинтокрилів, понад 70 безпілотників різного типу.

Повідомляється, що російські військові, які присутні на даних навчаннях ділитимуться досвідом війни проти України.

Нагадаємо

Влада Литви оголосила безпольотну зону біля столиці Вільнюса вздовж кордону з білоруссю через загрозу від безпілотників.

Також УНН повідомляв, що Литва встановила "зуби дракона" на російському і білоруському кордоні.