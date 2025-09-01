В беларуси стартовали учения одкб: планируют применить ядерное оружие

Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным 30 августа, 23:45 • 29601 просмотра

ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International 31 августа, 02:29 • 28859 просмотра

Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме 31 августа, 18:14 • 15821 просмотра

Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД 31 августа, 19:40 • 13423 просмотра