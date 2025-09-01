В беларуси стартовали учения одкб: планируют применить ядерное оружие
Киев • УНН
Более 2000 военных из пяти стран одкб принимают участие в учениях в беларуси. Задействовано 450 единиц техники, включая авиацию и беспилотники.
На территории республики беларусь начались военные учения организации договора о коллективной безопасности с привлечением планирования применения ядерного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
В данных учениях принимают участие более 2000 российских, белорусских, казахских, киргизских и таджикских военных. Также привлечено 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов, более 70 беспилотников различного типа.
Сообщается, что российские военные, присутствующие на данных учениях, будут делиться опытом войны против Украины.
Напомним
