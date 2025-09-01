$41.260.00
31 августа, 21:30 • 14944 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 15399 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
30 августа, 16:05 • 47667 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 86098 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
30 августа, 13:06 • 97723 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 111831 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
30 августа, 10:36 • 120684 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
30 августа, 09:58 • 257262 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 115527 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
30 августа, 09:15 • 86564 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
В беларуси стартовали учения одкб: планируют применить ядерное оружие

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Более 2000 военных из пяти стран одкб принимают участие в учениях в беларуси. Задействовано 450 единиц техники, включая авиацию и беспилотники.

В беларуси стартовали учения одкб: планируют применить ядерное оружие

На территории республики беларусь начались военные учения организации договора о коллективной безопасности с привлечением планирования применения ядерного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

В данных учениях принимают участие более 2000 российских, белорусских, казахских, киргизских и таджикских военных. Также привлечено 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов, более 70 беспилотников различного типа.

Сообщается, что российские военные, присутствующие на данных учениях, будут делиться опытом войны против Украины.

Напомним

Власти Литвы объявили бесполетную зону возле столицы Вильнюса вдоль границы с беларусью из-за угрозы от беспилотников.

Также УНН сообщал, что Литва установила "зубы дракона" на российской и белорусской границе.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Беларусь
Таджикистан
Кыргызстан
Вильнюс
Литва
Украина
Казахстан