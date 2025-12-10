$42.180.11
Ексклюзив
17:30 • 70 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 1298 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 2280 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 7056 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 13487 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 15901 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 17118 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 21925 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 16615 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14377 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
У 7-му корпусі ДШВ повідомили про ворожий механізований штурм Покровська: що відомо

Окупанти розпочали активні дії зранку, намагаючись прорватися до Покровська з південного напрямку. Українські підрозділи відбивають атаку, знищуючи техніку та особовий склад противника.

У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили про ворожий механізований штурм Покровська, вказавши, що окупанти активізували з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови, а українські підрозділи організовано почали відбивати атаку, пише УНН.

Деталі

"Українські підрозділи – відбивають механізований штурм Покровська. Окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови", - ідеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ ЗСУ у Telegram після 16-ї години.

Як вказано, для штурму росіяни задіяли броньовану, автомобільну та мототехніку. "Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста", - сказано у повідомленні.

"Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника. Робота зі знищення техніки та особового складу противника – триває", - вказали у 7-му корпусі ДШВ.

"За попередньою інформацією, у штурмі задіяні підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії", - ідеться у повідомленні.

У 7-му корпусі ДШВ наголосили: "Оборонна операція Покровської агломерації – триває. До захисту залучаються різні складові Сил оборони – Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, СБС, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції".

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград", - вказали у 7-му корпусі ДШВ.

Юлія Шрамко

