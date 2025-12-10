У 7-му корпусі ДШВ повідомили про ворожий механізований штурм Покровська: що відомо
Київ • УНН
Окупанти розпочали активні дії зранку, намагаючись прорватися до Покровська з південного напрямку. Українські підрозділи відбивають атаку, знищуючи техніку та особовий склад противника.
У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили про ворожий механізований штурм Покровська, вказавши, що окупанти активізували з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови, а українські підрозділи організовано почали відбивати атаку, пише УНН.
Деталі
"Українські підрозділи – відбивають механізований штурм Покровська. Окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови", - ідеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ ЗСУ у Telegram після 16-ї години.
Як вказано, для штурму росіяни задіяли броньовану, автомобільну та мототехніку. "Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста", - сказано у повідомленні.
"Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника. Робота зі знищення техніки та особового складу противника – триває", - вказали у 7-му корпусі ДШВ.
"За попередньою інформацією, у штурмі задіяні підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії", - ідеться у повідомленні.
У 7-му корпусі ДШВ наголосили: "Оборонна операція Покровської агломерації – триває. До захисту залучаються різні складові Сил оборони – Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, СБС, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції".
"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград", - вказали у 7-му корпусі ДШВ.
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"10.12.25, 13:00 • 14377 переглядiв