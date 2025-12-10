В 7-м корпусе ДШВ сообщили о вражеском механизированном штурме Покровска: что известно

$42.180.11
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 9902 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 13631 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 15382 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 15997 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 14037 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 24519 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17066 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27526 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42431 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 24741 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 24406 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 14710 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 17273 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 10221 просмотра
публикации
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 262 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 9360 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 24529 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 39400 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 73424 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 4926 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 5764 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 5794 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 10455 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 24638 просмотра
В 7-м корпусе ДШВ сообщили о вражеском механизированном штурме Покровска: что известно

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Оккупанты начали активные действия утром, пытаясь прорваться к Покровску с южного направления. Украинские подразделения отбивают атаку, уничтожая технику и личный состав противника.

В 7-м корпусе ДШВ сообщили о вражеском механизированном штурме Покровска: что известно

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили о вражеском механизированном штурме Покровска, указав, что оккупанты активизировались с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия, а украинские подразделения организованно начали отбивать атаку, пишет УНН.

Детали

"Украинские подразделения – отбивают механизированный штурм Покровска. Оккупанты начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ ВСУ в Telegram после 16 часов.

Как указано, для штурма россияне задействовали бронированную, автомобильную и мототехнику. "Колонны пытались прорваться с южного направления в северную часть города", - сказано в сообщении.

"В то же время подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, ожидая штурмовых действий противника, организованно начали отбивать атаку. 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую "коробку" россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражение по технике и личному составу противника. Работа по уничтожению техники и личного состава противника – продолжается", - указали в 7-м корпусе ДШВ.

"По предварительной информации, в штурме задействованы подразделения 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии", - говорится в сообщении.

В 7-м корпусе ДШВ подчеркнули: "Оборонительная операция Покровской агломерации – продолжается. К защите привлекаются различные составляющие Сил обороны – Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, СБС, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции".

"Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей снабжения продолжается операция по расширению логистических коридоров в Мирноград", - указали в 7-м корпусе ДШВ.

Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"10.12.25, 13:00

Юлия Шрамко

