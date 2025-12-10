В 7-м корпусе ДШВ сообщили о вражеском механизированном штурме Покровска: что известно
Киев • УНН
Оккупанты начали активные действия утром, пытаясь прорваться к Покровску с южного направления. Украинские подразделения отбивают атаку, уничтожая технику и личный состав противника.
В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили о вражеском механизированном штурме Покровска, указав, что оккупанты активизировались с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия, а украинские подразделения организованно начали отбивать атаку, пишет УНН.
Детали
"Украинские подразделения – отбивают механизированный штурм Покровска. Оккупанты начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ ВСУ в Telegram после 16 часов.
Как указано, для штурма россияне задействовали бронированную, автомобильную и мототехнику. "Колонны пытались прорваться с южного направления в северную часть города", - сказано в сообщении.
"В то же время подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, ожидая штурмовых действий противника, организованно начали отбивать атаку. 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую "коробку" россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражение по технике и личному составу противника. Работа по уничтожению техники и личного состава противника – продолжается", - указали в 7-м корпусе ДШВ.
"По предварительной информации, в штурме задействованы подразделения 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии", - говорится в сообщении.
В 7-м корпусе ДШВ подчеркнули: "Оборонительная операция Покровской агломерации – продолжается. К защите привлекаются различные составляющие Сил обороны – Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, СБС, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции".
"Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей снабжения продолжается операция по расширению логистических коридоров в Мирноград", - указали в 7-м корпусе ДШВ.
