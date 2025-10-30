У 17-й раз: Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації з 5 листопада на 90 днів, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

"30.10.2025 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження обох документів.

Першим (№14128), згідно з пояснювальною запискою, пропонується строк дії воєнного стану в Україні продовжити з 05 години 30 хвилин 5 листопада 2025 року на 90 діб.

Другий (№14129), відповідно до пояснювальної записки, передбачає строк проведення загальної мобілізації продовжити з 5 листопада 2025 року на 90 діб.

Це, як повідомляли у депутатському корпусі, 17-е схвалення продовження воєнного стану - з 5 листопада і на 90 днів, тобто до 3 лютого.

Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді