В 17-й раз: Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 8524 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
11:00 • 26679 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 21033 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 19685 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 24735 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 17739 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 21904 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 28158 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 45023 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45114 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 24913 просмотра
Массированная атака БПЛА на россию 30 октября: поражена инфраструктура, в москве задержаны авиарейсыPhoto30 октября, 07:25 • 7322 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго30 октября, 08:17 • 22284 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 31465 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 15726 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 15779 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 26679 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 31523 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 101847 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 91063 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Фридрих Мерц
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 34112 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 41358 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 65703 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 69715 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 50634 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
ТикТок

В 17-й раз: Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Эти меры будут действовать с 5 ноября 2025 года в течение 90 суток.

В 17-й раз: Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации с 5 ноября на 90 дней, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"30.10.2025 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения обоих документов.

Первым (№14128), согласно пояснительной записке, предлагается срок действия военного положения в Украине продлить с 05 часов 30 минут 5 ноября 2025 года на 90 суток.

Второй (№14129), согласно пояснительной записке, предусматривает срок проведения всеобщей мобилизации продлить с 5 ноября 2025 года на 90 суток.

Это, как сообщали в депутатском корпусе, 17-е одобрение продления военного положения - с 5 ноября и на 90 дней, то есть до 3 февраля.

Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде20.10.25, 11:16 • 37242 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Владимир Зеленский
Украина