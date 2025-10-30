В 17-й раз: Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации с 5 ноября на 90 дней, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"30.10.2025 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения обоих документов.

Первым (№14128), согласно пояснительной записке, предлагается срок действия военного положения в Украине продлить с 05 часов 30 минут 5 ноября 2025 года на 90 суток.

Второй (№14129), согласно пояснительной записке, предусматривает срок проведения всеобщей мобилизации продлить с 5 ноября 2025 года на 90 суток.

Это, как сообщали в депутатском корпусе, 17-е одобрение продления военного положения - с 5 ноября и на 90 дней, то есть до 3 февраля.

