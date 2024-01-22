Туск та Шмигаль заявили про перезавантаження міжурядових відносин між Україною та Польщею: яких домовленостей досягли

Україна та Польща перезавантажують міжурядові відносини. Про досягнуті домовленості український Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів під час брифінгу із польським прем’єром Дональдом Туском, передає УНН.

Сьогодні ми говоримо про перезавантаження відносин між урядами України та Польщі. Це перезавантаження відбувається на засадах рівності і взаємодопомоги. На умовах партнерства і спільної мети – незалежності і добробуту наших країн і наших народів. Ми стратегічні партнери, союзники і друзі. Україна надзвичайно вдячна за підтримку у ці важкі часи. – заявив Шмигаль.

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Шмигаль зазначив, що під час зустрічі очільники урядів обговорили багато питань двосторонньої співпраці. Зокрема, вільний рух товарів через кордон, розбудову прикордонної інфраструктури та співпрацю у сфері енергетики.

Ми обговорили з паном прем’єр-міністром розбудову наших електроенергетичних інтерконекторів. До вже збудованого інтерконектора між Хмельницькою атомною станцією та Жешувом ми обговорили необхідність і можливість будівництва ще двох: "Рівненська АЕС – Хельм" та "Львівська – Кросно" - розповів про плани Шмигаль.

Окремо політики торкнулись й питання спільних планів на будівництво Євро-Азійського нафтотранспортного коридору, що має проходити територією обох країн.

Ми також прагнемо розпочати роботу над будівництвом нового конектору наших нафтопроводів. Частина "Броди – Адамова застава" могла би стати частиною нового маршруту в межах проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору. - розповів український прем’єр.

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Задля посилення міжурядового співробітництва Україна та Польща погодили проводити координаційні міжурядові зустрічі та активізувати роботу міжурядової комісії.

Ми домовились робити це на регулярній основі в тих місцях де зручна логістика, і на території Польщі, і на території України, проводити міжурядові зустрічі, а також посилити роботу нашої міжурядової комісії. – заявив Шмигаль.

Шмигаль відзначив, що перезавантаження відносин відбувається на умовах рівності та взаємодопомоги. На умовах партнерства та спільної мети — незалежності та добробуту наших країн. Він також подякував польському Прем’єру за проведення міжурядових консультацій та зустрічей у Варшаві.

Прем’єр Польщі Дональд Туск своєю чергою заявив, що польська сторона зі свого боку провела обговорення із перевізниками й завірив що вони досягли домовленостей. Він також висловив сподівання, що погодження правил з ЄС, щодо роботи перевізників з України та Польщі, зніме проблему блокади україно-польського кордону як таку.

Із великою сатисфакцією я почув сьогодні що готуються вже закони, які вирівняють стандарти праці польських і українських перевізників в контексті Європейського законодавства. – заявив Туск.

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Туск також висловив вдячність за серйозний підхід до ситуації із українським та польським зерном і сільгосппродуктами, та додав, що Польща шукатиме рішень.

Будемо оцінювати досвід відносин України із Румунією і Болгарією, і шукати вихід у вирішенні зернових питань, який буде вигідним і для польських фермерів, і для українських. - запевнив польський прем’єр.

Щодо співробітництва України та Польщі у питанні енергетики, Туск висловив переконання, що урядовці обох країн швидко досягнуть результативності.