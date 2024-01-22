Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли
Украина и Польша намерены перезагрузить свои межправительственные отношения, сосредоточившись на равенстве, взаимопомощи, независимости и процветании своих стран. Страны планируют усилить двустороннее сотрудничество, обсуждая такие сферы, как свободное движение товаров, сотрудничество в энергетическом секторе и строительство Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.
В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских
Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир и разрушили крыши жилых многоэтажек.
Новые линии ЛЭП и развитие нефтепроводов: Шмыгаль обсудил с Туском сотрудничество в энергетической сфере
Во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил планы по усилению сотрудничества в энергетическом секторе, в частности развитие новых интерконнекторов и строительство нефтепроводов.
Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде закон о множественном гражданстве.
В прошлом году семерым чиновникам Минобороны было объявлено о подозрении в коррупции - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин объявил, что в 2023 году семерым должностным лицам Министерства обороны Украины было сообщено о подозрении в коррупции, а одно дело было передано в Высший антикоррупционный суд. Преступления включали закупку некачественных бронежилетов и средств индивидуальной защиты, а также растрату средств.
"Никто не верит в победу так, как я": стали известны победители конкурса детского рисунка в Одесской области
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер поздравил и наградил победителей конкурса рисунков "Никто так не верит в нашу победу, как я", в котором приняли участие более трех тысяч детей.
Bloomberg: на этой неделе парламент Турции планирует проголосовать за вступление Швеции в НАТО
После полутора лет споров, на этой неделе парламент Турции может проголосовать за вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора.
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
По его словам, ВСУ необходимо немедленно распространять и совершенствовать использование средств радиоэлектронной разведки.
Шторм "Иша" разрушил несколько деревьев в буковой аллее "Игры престолов" в Северной Ирландии
Шторм Иша повредил несколько деревьев в "Dark Hedges" в Северной Ирландии, - месте, известном благодаря своему появлению в сериале "Игра престолов". Защитники природы выразили обеспокоенность состоянием региона после урагана.
Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые бригады в Донецкой области. Он обсудил с командирами возможные стратегии обороны и пути решения проблемных вопросов.