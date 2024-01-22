Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

Украина и Польша перезагружают межправительственные отношения. О достигнутых договоренностях украинский Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал во время брифинга с польским премьером Дональдом Туском, передает УНН.

Сегодня мы говорим о перезагрузке отношений между правительствами Украины и Польши. Эта перезагрузка происходит на основе равенства и взаимопомощи. На условиях партнерства и общей цели - независимости и благосостояния наших стран и наших народов. Мы стратегические партнеры, союзники и друзья. Украина чрезвычайно благодарна за поддержку в эти трудные времена. - заявил Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль отметил, что во время встречи главы правительств обсудили многие вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, свободное движение товаров через границу, развитие пограничной инфраструктуры и сотрудничество в сфере энергетики.

Мы обсудили с господином премьером министром развитие наших электроэнергетических интерконнекторов. К уже построенному интерконнектору между Хмельницкой атомной станцией и Жешувом мы обсудили необходимость и возможность строительства еще двух: "Ровенская АЭС - Хельм" и "Львовская - Кросно" - рассказал о планах Шмыгаль.

Отдельно политики коснулись и вопроса совместных планов на строительство Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, который должен проходить по территории обеих стран.

Мы также стремимся начать работу над строительством нового коннектора наших нефтепроводов. Часть "Броды - Адамова застава" могла бы стать частью нового маршрута в рамках проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора. - рассказал украинский премьер.

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Для усиления межправительственного сотрудничества Украина и Польша согласовали проводить координационные межправительственные встречи и активизировать работу межправительственной комиссии.

Мы договорились делать это на регулярной основе в тех местах, где удобная логистика, и на территории Польши, и на территории Украины, проводить межправительственные встречи, а также усилить работу нашей межправительственной комиссии. - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что перезагрузка отношений происходит на условиях равенства и взаимопомощи. На условиях партнерства и общей цели - независимости и благосостояния наших стран. Он также поблагодарил польского Премьера за проведение межправительственных консультаций и встреч в Варшаве.

Премьер Польши Дональд Туск в свою очередь заявил, что польская сторона со своей стороны провела обсуждение с перевозчиками и заверил что они достигли договоренностей. Он также выразил надежду, что согласование правил с ЕС, относительно работы перевозчиков из Украины и Польши, снимет проблему блокады украино-польской границы как таковую.

С большой сатисфакцией я услышал сегодня что готовятся уже законы, которые выровняют стандарты труда польских и украинских перевозчиков в контексте Европейского законодательства. - заявил Туск.

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Туск также выразил благодарность за серьезный подход к ситуации с украинским и польским зерном и сельхозпродуктами, и добавил, что Польша будет искать решения.

Будем оценивать опыт отношений Украины с Румынией и Болгарией, и искать выход в решении зерновых вопросов, который будет выгодным и для польских фермеров, и для украинских. - заверил польский премьер.

Относительно сотрудничества Украины и Польши в вопросе энергетики, Туск выразил убеждение, что чиновники обеих стран быстро достигнут результативности.