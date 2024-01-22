Польша присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины

Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого процитировала польская канцелярия, информирует УНН.

Мы также будем сотрудничать в других форматах. Польша присоединилась к декларации G7 - эта декларация должна мобилизовать демократические страны на поддержку Украины - заявил Туск.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился в Киеве с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По словам Главы государства, "есть новый польский оборонный пакет".

Дональд Туск во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заверил, что его страна сделает все, что в их силах, чтобы Украина победила в российской войне.