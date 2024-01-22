Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
Київ • УНН
Польща приєдналася до декларації країн "Групи семи" про надання гарантій безпеки Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Польща долучилася до декларації країн "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого зацитувала польська канцелярія, інформує УНН.
Ми також будемо співпрацювати в інших форматах. Польща приєдналася до декларації G7 - ця декларація має мобілізувати демократичні країни на підтримку України
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зі слів Глави держави, "є новий польський оборонний пакет".
Дональд Туск під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві запевнив, що його країна зробить все, що в їх силах, щоб Україна перемогла у російській війні.