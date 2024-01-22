Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

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29 березня, 17:57 • 104083 перегляди

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28 березня, 18:00 • 130949 перегляди

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Київ • УНН

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Польща приєдналася до декларації країн "Групи семи" про надання гарантій безпеки Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Польща долучилася до декларації країн "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого зацитувала польська канцелярія, інформує УНН

Ми також будемо співпрацювати в інших форматах. Польща приєдналася до декларації G7 - ця декларація має мобілізувати демократичні країни на підтримку України

- заявив Туск.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зі слів Глави держави, "є новий польський оборонний пакет". 

Дональд Туск під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві запевнив, що його країна зробить все, що в їх силах, щоб Україна перемогла у російській війні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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