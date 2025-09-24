Туристичний збір: бюджети яких міст отримали найбільше надходжень

В Україні за січень – серпень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 219,5 мільйонів гривень туристичного збору, що порівняно з відповідним періодом минулого року складає +35,1 %, або 57 млн грн, пише УНН з посиланням на Державна податкова служба України.

Деталі

У податковій назвали лідерів у сплаті:

• Київ – 50,9 млн грн;

• Львівська – 40,5 млн грн;

• Івано-Франківська – 31,3 млн грн;

• Закарпатська області –19,6 млн гривень.

У ДПС зазначили, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податкові агенти – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, перераховують його до місцевого бюджету - пояснили в ДПС.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

• до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

• до 5 % – для іноземців.

Доповнення

У першому півріччі 2025 року туристичний збір приніс місцевим бюджетам 142,6 млн грн, що на 33% більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж до війни. Найбільше надходжень надійшло у Київ, Львівщина та Івано-Франківщину.

Київ став лідером за туристичними зборам з початку цього року, принісши близько чверті з усіх отриманих від нього місцевими бюджетами 178 мільйонів гривень.