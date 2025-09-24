$41.380.00
18:42 • 698 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
14:27 • 10873 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 17790 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 19430 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 21483 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 35667 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 18666 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 34984 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18360 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18572 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Туристичний збір: бюджети яких міст отримали найбільше надходжень

Київ • УНН

 • 64 перегляди

За січень-серпень 2025 року до місцевих бюджетів України надійшло 219,5 млн грн туристичного збору, що на 35,1% більше, ніж торік. Лідерами зі сплати стали Київ, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області.

Туристичний збір: бюджети яких міст отримали найбільше надходжень

В Україні за січень – серпень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 219,5 мільйонів гривень туристичного збору, що порівняно з відповідним періодом минулого року складає +35,1 %, або 57 млн грн, пише УНН з посиланням на Державна податкова служба України.

Деталі

У податковій назвали лідерів у сплаті:

• Київ – 50,9 млн грн;

• Львівська – 40,5 млн грн;

• Івано-Франківська – 31,3 млн грн;

• Закарпатська області –19,6 млн гривень.

У ДПС зазначили, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податкові агенти – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, перераховують його до місцевого бюджету 

- пояснили в ДПС.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

• до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

• до 5 % – для іноземців.

Доповнення

У першому півріччі 2025 року туристичний збір приніс місцевим бюджетам 142,6 млн грн, що на 33% більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж до війни. Найбільше надходжень надійшло у Київ, Львівщина та Івано-Франківщину.

Київ став лідером за туристичними зборам з початку цього року, принісши близько чверті з усіх отриманих від нього місцевими бюджетами 178 мільйонів гривень.

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономіка
Львівська область
Державна податкова служба України
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Україна
Київ